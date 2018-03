Night Run vai agitar CIMTB Levorin no segundo dia de competição em Araxá

Foto: Foto: Juliano Guerra

Evento acontece na noite de sábado, 14 de abril.

Além das competições de mountain bike, a Corrida a Pé mais uma vez vai agitar a primeira etapa da CIMTB Levorin. A prova acontece na noite de sábado, 14 de abril, e vai fazer os atletas trocarem as duas rodas pelo tênis para acelerarem na pista de Cross Country Olímpico (XCO) com cerca de 5,6 km. Os atletas terão que correr por entre as árvores e terão como obstáculos galhos e pedras. É obrigatório o uso de uma lanterna para participar da prova. As inscrições são limitadas.

A CIMTB Levorin ressalta que toda a prova é supervisionada pelos staffs do evento e socorristas da equipe Nerea, especialistas em resgates de corridas de montanha, para dar segurança e tranquilidade aos participantes. Além disso, a pista é 100% demarcada com fitas para que ninguém se perca e staffs estão espalhados nos principais pontos da pista. O evento oferece hidratação para os atletas, medalhas para todos que completarem a prova, cronometragem com chip e durante a noite, a feira do evento sempre alguma atração.

De acordo com o organizador do evento, Rogério Bernardes, a Corrida a Pé é uma competição que transforma a atmosfera da CIMTB Levorin. “Os corredores iluminam a pista com as lanternas e deixam o entorno do Tauá Grande Hotel ainda mais bonito. Como é uma prova em trilha, com terrenos irregulares, é importante termos os cuidados com a segurança. Nosso objetivo é que os corredores e familiares aproveitem ao máximo o evento”, comentou.

Além dos adultos, as crianças também poderão treinar as passadas na Night Run. O circuito para a categoria Kids será entre o bosque e os pais podem acompanhar os filhos durante a prova. Todos os atletas mirins que cruzarem a linha de chegada ganham medalha.

Para se inscrever, o atleta deve acessar o site oficial da competição e ir até Faça Sua Inscrição conforme link. O valor para os adultos é de R$ 80 e R$ 25 para a categoria Kids.

A entrega dos numerais da corrida acontecerá sexta-feira (das 12h às 19h) e sábado (das 10h às 19h), na secretaria montada no local do evento. A retirada só poderá ser efetivada mediante apresentação do comprovante de pagamento e documento de identificação original com foto do inscrito e a entrega de 2 kg de alimento.