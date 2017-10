NOTA: Codemig afirma que o objetivo é instalar fábrica de superímas em Araxá

O Governo do Estado de Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) protagonizam a implantação do primeiro laboratório-fábrica de ímãs de terras-raras no Brasil. A Codemig esclarece que o empreendimento a ser instalado em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é o laboratório-fábrica propriamente dito, que possui caráter experimental. Por definição, um laboratório-fábrica consiste em uma “unidade de desenvolvimento tecnológico e produção industrial em pequenas séries para atender a demanda de mercado e fomentar novos investimentos industriais”. Conforme já divulgado pela Empresa, inclusive em seu site institucional (www.codemig.com.br), também serão realizados “os estudos de viabilidade técnica, econômica, comercial e ambiental de uma unidade industrial de grande porte de ligas e ímãs permanentes de terras-raras a ser erguida em Minas Gerais, buscando resoluções para as questões de rentabilidade, de modo a alinhar as escolhas técnicas às demandas e aplicações de maior impacto para o mercado de ímãs de terras-raras no Brasil”. Evidenciando-se a viabilidade, o objetivo é que essa unidade industrial de grande porte (fábrica definitiva) seja instalada na região de Araxá, beneficiando diretamente a localidade.

Para a definição do local de instalação do laboratório-fábrica, foi realizado estudo locacional entre áreas disponíveis para a Codemig, considerando-se critérios variados, como condições do terreno, infraestrutura da cidade, facilidade de transporte, proximidade a aeroportos e a institutos de pesquisas e universidades, que terão apoio importante na implantação do empreendimento. Tendo em vista o caráter inovador do projeto, a ação pioneira representa um passo importante para a fabricação do ímã permanente de terras-raras no País, elemento imprescindível à vida moderna.

O projeto inclui ações para apoiar a estruturação de um ambiente empresarial capaz de fomentar em Minas Gerais a competência tecnológica e produtiva das ligas e dos ímãs permanentes de terras-raras de diferentes características para as mais diversas aplicações. Isso inclui a atração e o desenvolvimento de fornecedores de equipamentos e insumos nos setores de mineração e metalurgia, bem como o suporte aos desenvolvedores de produtos e, principalmente, o estímulo a pesquisas realizadas em universidades e institutos de tecnologia, além da formação de mão-de-obra especializada.

A Codemig salienta que seus investimentos em Araxá se estendem para além da vertente econômica, ao considerar, também, os fatores social e cultural, tendo em vista que a Empresa investe parte dos seus resultados no próprio município, valorizado pela Codemig por meio de diversas ações de desenvolvimento. Investiu, por exemplo, na recuperação e reforma do histórico e grandioso Grande Hotel, nas termas, na revitalização do Lago Norte e na Igreja Nossa Senhora das Graças do Barreiro, além dos investimentos atuais na revitalização e modernização do Distrito Industrial de Araxá, na implantação da Vila do Artesanato, local que irá reunir artesãos de diversas especialidades regionais e potencializar o escoamento da produção local, e na conservação das ruínas do Hotel Radium. O Governo de Minas Gerais e a Codemig também investem em melhorias viárias na cidade de Araxá, por meio do convênio que está sendo desenvolvido junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e prevê a duplicação da Avenida Ítalo Ros, com construção de ciclovia, e o prolongamento da Rua Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, que ligará a região do Batalhão da Polícia Militar com a rodovia BR 262, além das melhorias viárias nas rodovias AMG-0705 e AMG-0715 (Barreiro). Araxá também integra o Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo e o Cineminas – Programa Codemig de Apoio ao Cinema.

O Laboratório-fábrica

A ideia de um laboratório-fábrica de Ímãs de Terras-Raras no Brasil nasce com o foco final de desenvolver e diversificar a produção de “equipamentos fins” que utilizam ímãs permanentes de terras-raras como parte integrante de sua estrutura e funcionamento, como, por exemplo, turbinas eólicas, motores elétricos industriais, motores elétricos automotivos, entre outros. Para tanto, fazia-se necessário estudar a viabilidade, considerando a necessidade de desenvolver e consolidar no Brasil as tecnologias necessárias para se partir dos óxidos de terras-raras e se chegar até os ímãs. Nesse intuito, a Codemig contratou o serviço para desenvolvimento de um projeto estruturante de viabilização de um laboratório-fábrica de ímãs de terras raras no brasil, focado em ações relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva, principalmente nas etapas de fabricação de ligas e ímãs.

Foram investidos até o momento R$ 3 milhões, referentes ao serviço de elaboração do Plano de Negócio e do Projeto Executivo do laboratório-fábrica. Do custo estimado de R$ 80 milhões para a construção do laboratório-fábrica de ímãs de terras raras, a Codemig tem hoje o processo de licitação para a obra civil aberta, com uma estimativa de investimento no valor R$ 33,6 milhões. O valor que completa os R$ 80 milhões refere-se à compra de equipamentos da fábrica e do laboratório, que será realizada em seguida. Junto com o estudo de viabilidade técnica, econômica, comercial e ambiental para o laboratório-fábrica, foi realizado um estudo preliminar para uma unidade industrial. Um estudo mais robusto deverá ser realizado depois dos primeiros anos de operação do laboratório-fábrica, já que uma das metas deste empreendimento é viabilizar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, desde a produção dos óxidos até a produção de motores elétricos e turbinas eólicas, por exemplo.

O tamanho da área construída finalizada no projeto executivo do laboratório-fábrica é de 5.160 m², com previsão de inauguração para outubro de 2018. O processo de licitação para a obra de construção do laboratório-fábrica de ímãs de terras-raras está em andamento na Codemig (Concorrência 10/2017), com edital e demais documentos disponíveis no site (www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMIG/317-17/). A planta terá capacidade de produção de aproximadamente 100 toneladas de ímãs.

O foco do laboratório-fábrica de Ligas e Ímãs de Terras-Raras será a produção de tecnologia. Com a produção de ímãs permanentes de NdFeB sintetizados a partir do desenvolvimento e da consolidação dos processos de toda a cadeia produtiva, o laboratório-fábrica constituirá um ambiente propício ao desenvolvimento de novas tecnologias de processos inerentes à fabricação dos ímãs. Iniciando com a redução do óxido a metal e passando pelas ligas, pela fabricação dos ímãs e, por último, pelo desenvolvimento de novas tecnologias de recobrimento, o laboratório-fábrica trabalhará junto a empresas para produção de magnetos customizados às necessidades do mercado. Dessa forma, uma empresa de motores poderá projetar seu novo produto, considerando a possibilidade de ter um ímã produzido para atender nas questões de miniaturização e/ou desempenho.

Além disso, o laboratório-fábrica trabalhará com uma rede de Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) visando ao desenvolvimento de novos produtos e processos, bem como à capacitação técnica para essa área. A Codemig já recebeu de diversas empresas, nacionais e estrangeiras, Cartas de Interesse de Teste e Desenvolvimento de Produtos utilizando ímãs nacionais provenientes do laboratório-fábrica de ligas e ímãs de terras. Com os estudos realizados até o momento, foi possível a identificação de novos potenciais parceiros, bem como a consolidação de parcerias já existentes, para fortalecer os desenvolvimentos em P&D e iniciar o processo de consolidação dessa tecnologia com produtos no mercado nacional.

O projeto conta com a participação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) e da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), consolidando a parceria com essas instituições, além das empresas Imag e Brats.