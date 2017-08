Nove entidades beneficentes participam do Grande Arraiá

O pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto em Araxá ficou lotado neste sábado (29) durante o Grande Arraiá do Circuito Junino da TV Integração. O evento, promovido pela segunda vez consecutiva na cidade é uma realização da emissora e da Prefeitura Municipal de Araxá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas com apoio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

Como um encerramento de um ciclo de doze festas juninas na cidade (nas quais participaram cerca de 45 mil pessoas), o Arraiá contou com muita comida típica nas barraquinhas das nove entidades participantes, além de brincadeiras e música. Pelo palco passaram a dupla Kelve & Felipe e as bandas Chakalaka, de Ibiá, e Comitiva Magalhães. O apresentador da TV Integração César Campos também marcou sua presença. O cerimonial ficou sob o comando de Clevinho que contagiou a multidão.

Participaram do Grande Arraiá o Grupo Solidariedade Paulo de Tarso, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), a Comunidade Sara Nossa Terra, a Associação do Câncer, as Paróquias São Pedro e Nossa Senhora da Aparecida, a Associação do Grupo Espírita Alan Kardec, o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta) e a Fraternidade Feminina Paramaçônica.

De acordo com a coordenadora da Ampara, Gisele de Paiva, toda forma de angariar recursos para a manutenção das atividades é muito importante para ajudar no trabalho desenvolvido pela instituição. “Arrecadamos em torno de R$ 800 e vamos utilizar o dinheiro na parte do aluguel, da alimentação, das despesas diárias, medicamentos, enfim, nas diversas atividades realizadas com os pacientes”, reforça a coordenadora.