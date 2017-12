Novembro Azul supera meta de atendimentos em Araxá

Evidenciado durante todo o mês de novembro, a saúde masculina teve balanço positivo nos atendimentos realizados no município. O período do Novembro Azul contou com atendimentos na Unisa, Uninorte e Unileste. O resultado foi de 150 consultas com urologistas, otorrinolaringologistas, gastroenterologista e clínico geral. Foram realizadas 30 coletas de sangue para exames de sangue e teste rápido de sífilis, além de 300 atendimentos estéticos com direito a alongamento.

O saldo foi considerado positivo, com aumento de 60% em relação ao ano anterior, conforme detalhou o profissional de referência técnica em saúde do homem, Sander Carlos de Souza.

“Nossa expectativa foi superada com este número de atendimentos. Pela primeira vez em Araxá, tivemos um número tão grande de homens sendo atendido ao mesmo tempo nas unidades de saúde. Com isso, percebemos que estamos conseguindo mobilizar o público masculino para a importância de cuidar da saúde. Para 2018, estamos programando um atendimento em horário especial para o público masculino durante todo o ano”, afirma.