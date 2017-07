Novo caminhão do Corpo de Bombeiros já está em Araxá

Foi realizada nesta sexta (28), solenidade para entregar o novo caminhão autobomba para o Corpo de Bombeiros de Araxá. Participaram do evento na avenida Antônio Carlos, o deputado Bosco, prefeito Aracely de Paula, a vice-prefeita Lídia Jordão, vereadores, políciais civis e militares, autoridades municipais e comunidade.

Araxá foi um dos seis municípios contemplados pelo governo de Minas com um caminhão. A medida faz parte de um projeto de ampliação da atuação do Corpo de Bombeiros no interior do Estado.

Os caminhões autobombas são veículos utilizados em operações que envolvam, principalmente, o combate a incêndios e salvamentos. A viatura possui um tanque de aço inox com capacidade para armazenar até 4.500 litros de água e é equipado com canhão monitor, mangotinho e mangotes, além de compartimentos para acondicionar materiais de combate a incêndio e salvamento terrestre, aquático e em altura.