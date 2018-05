Novo espaço para atividades esportivas e culturais na região oeste de Araxá

Muitas atividades esportivas e uma gincana com a participação dos pais marcaram a entrega de mais um espaço esportivo em Araxá. Nesta sexta-feira, 18, alunos e pais da Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite, no bairro Max Neuman, participaram das comemorações de inauguração do Ginásio Poliesportivo Rymer Dias Duarte (Fininho). O evento contou com a presença de secretários, vereadores, servidores da educação, alunos, comunidade e parentes do homenageado. As apresentações musicais foram feitas pelos professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

Na obra foram investidos pela prefeitura R$ 1,2 milhão, uma oportunidade de integrar, promovendo o desenvolvimento humano e a inclusão social. São 1.455 metros de área coberta onde poderão ser desenvolvidos eventos culturais e esportivos. O ginásio fica ao lado da escola e de acordo com a diretora Terezinha Idelma Benfica Benedito, o espaço representa tudo de bom. “Não tínhamos um lugar apropriado para fazer atividades esportivas, os alunos ficavam no sol. São 310 estudantes com idades que variam de 4 a 16 anos sendo 130 do período integral. Agora temos esse espaço maravilhoso que poderá ser usado também pela comunidade”, ressaltou.

Segundo a diretora, desde que o ginásio ficou pronto, o prédio é utilizado pelos alunos e foi promovido um Torneio Interclasse de Futsal. No dia da inauguração o público acompanhou uma gincana com a participação dos pais e a decisão dos jogos da competição. O prefeito Aracely de Paula foi convidado pelos estudantes para dar o pontapé na partida que definiu o terceiro lugar do torneio.

Para a secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, esta é mais uma obra importante para a comunidade que já conta com a escola atendendo alunos da pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental II. “Com o ginásio nossos alunos vão ter um local para atividades esportivas e a comunidade também poderá usar o espaço”, reforça.

​O ginásio recebeu o nome do publicitário Rymer Dias Duarte (Fininho) que faleceu em março de 2016. Os agradecimentos em nome da família foram feitos pelo filho do homenageado, Lucas Machado Duarte. “É um momento de muita emoção, a gente se sente muito honrado. Vendo aqui amigos e familiares, parece que voltei no tempo, é como se meu pai estivesse aqui. É uma bela homenagem e a gente agradece pela amizade e consideração do prefeito Aracely de Paula”.

O ginásio foi construído com recursos próprios em parceria com a verba da secretaria de educação destinada a unidades educacionais. Agradecendo o apoio dos vereadores da base, o empenho dos secretários e a parceria da secretaria, o prefeito Aracely de Paula informou que quando assumiu a administração, as obras da escola Romália Porfírio de Azevedo Leite tinham sido iniciadas e as crianças do Cemei Marlene Braga andavam 5 km para estudar. “Hoje o bairro se integrou definitivamente ao contexto social de Araxá e o próximo compromisso da administração é construir uma unidade de saúde para atender a comunidade da região”, completou.