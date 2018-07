Novo portal de comunicação entre estudantes e professores é lançado

O Uniaraxá Virtual é o mais novo Portal da Instituição. Ele já está disponível para uso e substituirá, nesse segundo semestre de 2018, o blackboard. Este novo sistema foi desenvolvido pela Equipe de Tecnologia da Informação do Uniaraxá, com tecnologia de ponta, para ser prático e interativo; e, tem como principal objetivo facilitar a comunicação entre Estudantes e Professores.

Ele está integrado a outros sistemas, como o Portal RM. Por meio do Uniaraxá Virtual, o Estudante poderá acessar a diversos tipos de materiais, como vídeos, imagens, áudios e arquivos; participar de fóruns; entregar trabalhos e responder a avaliações.

Além da parte educacional, o Discente, também, poderá consultar notas e faltas; imprimir segunda via de boletos; visualizar seu contrato com a Instituição; e, solicitar serviços acadêmicos. Além disso, o Aplicativo foi feito para ser utilizado em vários dispositivos; desde smartphones até computadores pessoais.

O sistema possui, ainda, características de redes sociais, tais como: chat, avatar e notificações. Será possível interagir com Colegas de sala, Tutores, Professores e Coordenadores de Curso, sem sair da ferramenta; seja por mensagem instantânea ou e-mail.

Visando a facilitar o processo de transição, o Setor de Tecnologia da Informação do Uniaraxá (Protic) está oferecendo um treinamento inicial. Além disso, nos próximos dias 27, 30 e 31, a Protic estará de plantão nos Laboratórios II e III de Informática para sanar as possíveis dúvidas e auxiliar na postagem de materiais; na criação de fóruns; nas entregas de trabalho e em outros recursos. Serão lançados, também, durante esse mês de julho, na página http://www.uniaraxa.edu.br/virtual , d iversos manuais e vídeos sobre as funcionalidades da nova ferramenta.

O Uniaraxá Virtual estará em constante melhoria e foi feito para facilitar a comunicação; e, assim, diminuindo possíveis “ruídos” no processo de ensino-aprendizagem. Essa nova ferramenta é mais uma conquista da Instituição e objetiva proporcionar a seus Estudantes os melhores recursos para a construção de conhecimentos.