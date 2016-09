O barato que sai caro, construir sem projeto pode encarecer a sua obra

Quando decidimos iniciar uma obra vem logo a preocupação com o bolso. Porque obras, em geral, envolvem um gasto considerável. Ai surge a dúvida… Onde economizar? E por que não começar economizando com o projeto?

Sim, muitas pessoas ainda acham que o projeto é dispensável para sua obra, surgindo assim, as autoconstruções. Segundo os órgãos responsáveis pela construção civil no país, 80% das obras feitas no Brasil são autoconstruções. Milhares de obras que não possuem um responsável técnico.

Ai que está o problema. Iniciar uma obra sem projeto significa não ter nenhum planejamento do que está por vir, gerando gastos excessivos, atrasos, muita dor de cabeça e, principalmente, um resultado abaixo do esperado.

Espaços mal aproveitados são uma das principais reclamações de quem não planeja a obra. Na maioria dos casos eles ficam pequenos ou ociosos para as necessidades dos clientes. Só com um projeto é possível planejar e otimizar os espaços.

O problema na compra de materiais também é certo nesses casos, para mais ou para menos, as contas não vão bater. Sem projeto é impossível calcular a quantidade de materiais para a obra.

E na falta de um desenho, a probabilidade dos erros na execução é enorme, começando o famoso quebra-quebra. Como consequência, o aumento do tempo de obra é certo, pois desmanchar e esperar um novo planejamento leva tempo. E se leva tempo, leva dinheiro. É impossível ter um orçamento certo em mãos sem projeto. E nesses casos não há do que reclamar.

Enfim, a economia de uma obra bem planejada, com certeza supera o valor que se gasta com o projeto.

Para evitar essa série de problemas o ideal é que se contrate um arquiteto ou engenheiro responsável. Só um profissional é capaz de organizar as ideias e projetar os espaços para que tudo saia dentro do planejado.

Por Vanessa Santana