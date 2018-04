Obra do Cemei Dom Pixote em fase de licitação

A sede será construída no bairro Silvéria.

A Administração Municipal lançou a Licitação para contratação de empresa que ficará responsável pela construção da obra com o fornecimento de material e mão-de-obra, do Cemei Dom Pixote.

A sessão para entrega dos envelopes das empresas interessadas em participar da Concorrência, com seus respectivos documentos e proposta de preço, está marcada para a próxima terça-feira, 17, às 9h, quando será feito o julgamento das habilitações. Caso não haja nenhum recurso as propostas serão abertas no mesmo dia.

O Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, afirma se tratar de uma obra muito importante para a cidade. “É um sonho antigo da comunidade e, definitivamente, o problema da falta de sede própria para abrigar o Cemei Dom Pixote, será resolvido. O projeto prevê uma arquitetura moderna que vai proporcionar a valorização do bairro Silvéria”, revela Donizete.

A obra tem valor estimado de R$ 3,5 milhões. O prazo para conclusão dos serviços é de 8 meses a partir da assinatura do contrato. Segundo o Secretário, a expectativa é de começar a obra ainda no primeiro semestre desse ano.

O Cemei Dom Pixote iniciou suas atividades em março 1982 e funciona atualmente na rua Thieres Botelho, 110, Centro. A unidade de educação infantil oferece os cursos Maternal, 1º e 2º Períodos, atende 198 alunos, com idade entre 3 e 5 anos, e conta com 32 funcionários, entre professores, auxiliares de serviços gerais, secretárias, supervisora e diretora.