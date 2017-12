Oficinas do FestNatal com núcleos de convivência promovem a inclusão social

Diversas oficinas estão sendo realizadas pelo FestNatal Araxá com os Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de diversos bairros da cidade como Pão de Açúcar, Bom Jesus, Boa Vista, Abolição, Francisco Duarte, Santo Antônio, Leblon, dentre outros.

As atividades que acontecem na “Estação Noel” do FestNatal, na Praça Governador Valadares, são direcionadas às crianças e adolescentes de todas as classes sociais e promovem pintura facial, desenhos para colorir, criação de cartões natalinos, reciclagem, além das Oficinas do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.

As oficinas promovem a integração do público infantil araxaense, muitos advindos de classes sociais menos favorecidas, para o exercício de seus direitos culturais, oferecendo-lhes oportunidades para a formação humana e o resgate de valores essenciais relacionados à cidadania e bem-estar social. Isso realizado em espaços e atividades de leitura e arte tendo como tema o espírito natalino.

O projeto das Oficinas está inserido na programação oficial do FestNatal Araxá 2017, com entrada gratuita e livre para todos os públicos, numa Promoção da Fundação Cultural ACIA e Prefeitura Municipal de Araxá. Patrocínio master da CBMM, patrocínio do Grupo Zema e Drogaria Entrefarma. Apoio cultural da Click Telecom, TV Integração, Hering Store Araxá, Escola Supera, Supermercado ABC, Formatto e ainda, participação da ACIA, CDL e ACIA Cred. A realização acontece por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal.