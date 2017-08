Parceria entre Uniaraxá e Editora Saraiva beneficia alunos do Curso de Direito

Com foco no desenvolvimento do aluno e na melhor didática aplicada em sala de aula, o Uniaraxá e a Editora Saraiva promoveram uma parceria através do Programa Saraiva Solução de Aprendizagem (SSA). Cada aluno do Curso de Direito, receberá um livro por disciplina cursada e, dessa forma, ao final do curso poderá montar sua própria biblioteca pessoal.

Os livros serão custeados pela Instituição, que precisa fazer atualização do acervo semestralmente, o que gera um custo elevado. Porém, com a implantação do novo processo, o custo reduzirá em 80%. O coordenador do Curso de Direito, professor Nilson Vieira de Carvalho, explica o benefício da parceria. “Há significativo ganho tanto para a Instituição como para os alunos, que não pagarão valor algum pelos livros recebidos, além da mensalidade. É um plus oferecido pelo Curso!”, comemora.

Os professores também serão beneficiados com a parceria, e contará com uma estrutura e apoio que facilitarão a preparação das aulas e o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Além dos ganhos em sala de aula, os resultados devem refletir também nas avaliações do Ministério da Educação (MEC), melhorando ainda mais a nota da Instituição junto ao órgão avaliador do Governo Federal.

A entrega dos livros começou nesta primeira semana de aulas do semestre e contou com a presença do reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, do coordenador do Curso de Direito da Instituição, professor Nilson Vieira de Carvalho, da vice-prefeita de Araxá e professora, Dra. Lídia Jordão, do presidente da OAB de Araxá, Dr. Tiago Pereira, dos representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE),Presidente Acadêmico Bruno Henrique dos Reis Pereira, e do Presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Direito “Doutor José Sebastião Cheir Dib”, Acadêmico Johnny Theodoro Rodrigues da Silva e alunos do Curso.