Parque do Cristo ganha novos atrativos

O Parque do Cristo acaba de ganhar uma loja de artesanato e três Estações Refrescantes onde serão vendidos açaí, água de coco, picolé e sorvete.

Desde sua reinauguração o parque se consolidou como um dos principais atrativos da cidade. O Parque do Cristo conta com serviço efetivo de segurança e manutenção todos os dias, das 7h às 22horas.

Outra novidade é a instalação da loja de artesanato ArtChik. Os visitantes podem encontrar peças variadas, produzidas por artesãos locais e da região, entre eles, doces, cafés especiais e a cachaça de Araxá. A loja funciona de terça a domingo, das 9h às 21h.

A Superintendente Municipal de Turismo, Regia Côrtes, avalia que a inauguração da loja de artesanato e o funcionamento das Estações Refrescantes dão um incremento a mais ao Parque do Cristo. “O público que visita o Parque passa a ter novas opções no local e, com isso, aproveitam um tempo maior ao lado da família e dos amigos”, afirma.

Em breve, segundo a superintendente, será lançado e publicado no jornal oficial do município um edital para locação de espaço destinado à instalação de uma lanchonete no Parque.