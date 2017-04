Páscoa Iluminada Araxá 2017: quarta edição recebeu 25 mil pessoas no Tauá Grande Hotel e Termas Araxá

A quarta edição da Páscoa Iluminada Araxá, maior evento temático de Páscoa do país, foi um sucesso. Crescendo a cada ano, neste ano, o festival realizado no Tauá Grande Hotel e Termas Araxá, atraiu cerca de 25 mil pessoas aos seus espetáculos e programações. Com forte missão social, a Páscoa Iluminada Araxá 2017 arrecadou 500 quilos de alimentos não-perecíveis, os quais serão doados à instituições sociais de Araxá e, por meio da parceria com o projeto “Empreenda”, da UNIARAXÁ e do SEBRAE Triângulo (MG), também realizou oficinas de chocolate para dezenas de araxaenses interessados em incrementar a renda familiar.

“Estamos muito felizes com a receptividade e apoio dos Araxaenses”, afirma Lizete Ribeiro, diretora comercial e de marketing da Rede Tauá de Hotéis, que administra o Grande Hotel e idealizou a Páscoa Iluminada Araxá. “Vimos o movimento na cidade crescer ao longo dos últimos quatro anos, milhares de turistas vieram de longe para conferir os espetáculos, aquecendo o comércio e a rede de prestação de serviços da cidade e da região. Esse é o nosso objetivo: fomentar o turismo local”, completa.

A missão social da Páscoa Iluminada Araxá se fortalece a cada ano. Os cidadãos araxaenses, que podem assistir os principais espetáculos de projeção mapeada, gratuitamente, doando um quilo de alimento ou de ração animal, atenderam ao convite e compareceram. O festival foi encerrado neste domingo, dia 23 de abril, mas a arrecadação de alimentos segue até meados de maio, quando serão definidas as instituições assistidas.

Após sua quarta edição, a Páscoa Iluminada já recebeu mais de 100 mil pessoas de diferentes regiões do Brasil e de outros países. Anualmente, são meses de preparação, com um staff de mais de 200 pessoas entre técnicos e artistas envolvidos em cada edição. Dessa forma, o projeto se consolida e mostra que veio para ficar e para transformar o destino “Araxá” referência nacional, em uma das principais datas do calendário brasileiro.

