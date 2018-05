Pelotão do Corpo de Bombeiros de Araxá será elevado a Companhia este mês

Após pedido do deputado estadual Bosco o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Araxá, será elevado a Companhia. O trabalho para este avanço se iniciou no ano de 2012 e, agora, teve uma resposta positiva. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anunciou que a elevação irá ocorrer ainda no mês de maio. A ação foi possível por meio de uma parceria entre o Governo de Minas, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Araxá.

O deputado esteve em diversas reuniões no Comando do Corpo de Bombeiros e sempre defendeu que a cidade, pelo seu porte, justificaria a elevação. “Esta elevação significará maior efetivo de militares em Araxá, além de passarmos a contar com maior infraestrutura e viaturas. Estamos muito satisfeitos com o atendimento e resposta positiva que nos foi dada”, frisa deputado Bosco. Com a elevação o município de Campos passará a integrar ao Comando de Araxá, que já abrange Perdizes, Tapira, Santa Juliana e Pedrinópolis.

Agora, o deputado diz que vai agir em prol da criação de postos avançados do Corpo de Bombeiros nas cidades próximas a Araxá, a exemplo de Ibiá, São Gotardo, Sacramento e Perdizes. “Estamos mobilizados para levar para Araxá os serviços ampliados do Corpo de Bombeiros, Instituição esta que é uma das mais conceituadas do País”, analisa. Com a elevação o atual efetivo de 41 profissionais deve chegar a 61.