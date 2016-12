Personalidades são homenageadas em Araxá

O deputado estadual Bosco, foi orador oficial da cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto, destinada a homenagear personalidades e instituições que se destacaram em prol do desenvolvimento das atividades culturais e turísticas de Minas Gerais, realizada, hoje, em Araxá. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, presidiu a solenidade que homenageou nove pessoas.

Em seu discurso, o governador ressaltou o objetivo do seu governo de administrar “com os olhos no interior e para cada região” e reforçou o sentimento de mineiridade, que é próprio do Estado. “Ainda que os recursos financeiros sejam escassos, vamos tentar atender as demandas que a própria população prioriza, e que suas lideranças políticas podem fazer. Sinto hoje, aqui em Araxá, um sentimento muito forte de mineiridade. A austeridade dos mineiros, austeridade com o recurso público, com os recursos naturais, quando se trata daquilo que é o bem comum e que merece, portanto, todo cuidado e respeito”, afirmou.

“O outro sentimento é o sentimento muito profundo de esperança, que esses dias tormentosos que vivemos hoje no Brasil sejam superados com aquilo que Minas Gerais sabe fazer de melhor. Na política, o espírito da busca e do entendimento, da tolerância, conciliação, na busca do bem comum, não pelo caminho da disputa, mas pela construção do consenso que sempre foi um exemplo que os mineiros deixaram para o Brasil”, afirmou o governador, complementando que “aqui nas terras de Araxá levo e saio enriquecido com o carinho e a solidariedade e, acima de tudo, pelo exemplo de trabalho e determinação para enfrentar as dificuldades, não fugindo delas, mas enfrentando de peito aberto”.

Fernando Pimentel defendeu os valores de liberdade, democracia e justiça que, segundo ele, são próprios dos mineiros. “Aqui em Araxá eu sinto e vejo que estão permanentemente velados, defendidos e guardados por nosso povo esses sentimentos. São dias difíceis, que impõem a todos nós, brasileiros, cada vez mais defender nossos valores, e é isso que buscamos fazer no governo do Estado desde o primeiro dia”, salientou.

Medalha

A Medalha Calmon Barreto foi instituída em 1999, pela Lei 13.371 e é entregue anualmente. A entrega da comenda coincide com o aniversário da cidade, que na próxima segunda-feira, dia 19, completa 151 anos de emancipação. O nome da Medalha é uma homenagem ao artista plástico nascido em Araxá, Calmon Barreto de Sá Carvalho, que se destacou por suas obras como desenhista, pintor, escultor e escritor.

O orador oficial da cerimônia, deputado Bosco, ressaltou a importância para Araxá em sediar a entrega da comenda e receber, em mais um ano, pessoas que “de fato contribuem para o nosso Estado e nossa cidade”.

“São pessoas que fazem diferença para a nossa cultura e nosso turismo. Agradeço ao governador por sua presença e sua dedicação a Araxá. Em 2011, também fui agraciado com essa medalha, que carrego com muito orgulho por conhecer seu simbolismo e relevância”, disse, lembrando que “a prática de entrega de medalhas é antiga, data dos povos gregos como forma de impedir que as virtudes de alguns homens caíssem no esquecimento. Cá estamos hoje respeitando o mesmo ritual com a mesma finalidade”.

O deputado elogiou a administração de Fernando Pimentel à frente de Minas Gerais. “Sabemos que esse governo recebeu um estado em situação não muito fácil, sobretudo economicamente, mas existe uma equipe focada em buscar soluções para colocar o Estado nos trilhos”, finalizou o orador, agradecendo a visita de Pimentel a Araxá.

O prefeito de Araxá, Aracely de Paula, também agradeceu o apoio dado pelo governador ao município. “Sempre que o procurei, o senhor esteve ao lado da vontade do povo araxaense. Que a nossa cidade seja reflexo da nossa potencialidade”, encerrou.

Também participaram da cerimônia secretários de Estado e lideranças municipais e da região.

Agraciados:

Odair José da Cunha, secretário de Estado de Governo

Marco Antônio Castello Branco, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

Ricardo Rocha de Faria, deputado estadual

Gustavo Pessoa Arrais, secretário de Estado Adjunto de Turismo

Márcio Oliveira Pereira, promotor titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá

Vitor Hugo Heisler, delegado-geral de Polícia Civil

Rochelle Mantovani Santos, diretora-geral da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

Lacarmélio Alfêo de Araújo, produtor de revistas em quadrinhos

Rubem Silveira dos Reis, produtor cultural