O deputado Bosco teve aprovado, em 2º turno, Projeto de Lei 4237/2017, de sua autoria, que autoriza o Estado a doar ao município de Araxá um imóvel, com 50,60 metros de frente, 53,00 metros de outro, em divisa com a Rua Ananias Teixeira e 60,60 metros de fundo com a rua Bela Vista; situado na Avenida Ananias Teixeira, bairro Santa Rita.

O imóvel passa a destinar-se ao cumprimento do interesse público da população local e Prefeitura Municipal.

Agora, o PL vai para sanção do Governador.