PM apreende adolescentes suspeitos de furtos

A Polícia Militar recuperou vários pertences que foram roubados, na última sexta (23), de uma casa na rua Ofélia Silva Leite, bairro Camuá.

A vítima do furto disse que se ausentou de casa e percebeu o crime quando voltou. Havia uma escada encostada no muro, local em que os autores entraram e furtaram um rádio de comunicação, um notebook, um aparelho DVD, receptadores de antena, controles de TV, uma televisão, uma bicicleta, entre outros.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou um cerco nas proximidades onde ocorreu o fato. Dois adolescentes (13 e 15 anos) em atitude suspeita foram abordados na rua Antônio Barbosa.

Ao ser verificado próximo ao local onde eles estavam, foi localizada uma televisão de 50 polegadas e uma bolsa contendo os referidos pertences furtados, além de um par de chinelo de outro adolescente suspeito de participar do furto.

Diante do exposto, os referidos pertences foram apreendidos. Com os infratores, foi localizada outra bicicleta produto de furto em uma residência no bairro Bela Vista. Os três adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para providências.