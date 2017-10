PM apreende armas e munição na zona rural de Araxá

Na madrugada de sábado (21), uma guarnição PM da Patrulha Rural de Araxá recebeu informação dos militares da guarnição PM Rural de Sacramento dando conta que o autor A.S.D., o qual estava com mandado de prisão em aberto, por ter cometido homicídio no Estado de São Paulo, se encontrava em uma determinada fazenda.

Os militares deslocaram para região e iniciaram rastreamentos a fim de localizar tal fazenda. No local eles fizeram contato com W.A.A., 53 anos, proprietário da fazenda. No momento em que W.A.A. abriu a porta da residência os militares visualizaram um revólver sobre o sofá.

Diante dos fatos foi realizada uma vistoria no local sendo localizada uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma garrucha calibre 22, onze munições calibre 32, cinco munições calibre 38, uma munição calibre 5,56, uma munição calibre 44 e uma munição calibre 45. O autor que estava sendo procurado pela guarnição havia evadido, mas se entregou na delegacia de Franca (SP).

O autor W.A.A. foi preso e conduzido até a delegacia da Polícia Civil de Araxá.