PM apreende drogas e prende suspeitos de tráfico no Tiradentes

Na noite de ontem (1º), a Polícia Militar deslocou até um lote vago na rua Herminda Soares de Lourdes, bairro Tiradentes, sobre o qual recaíam inúmeras denúncias de intenso tráfico de drogas. Por volta das 21h, os militares perceberam os autores T.D.L. (33 anos) e J.M.O.C. (35 anos), os quais realizavam intensa movimentação no lote e contato com várias pessoas na via.

Quando um dos autores entrou novamente no lote, os militares fizeram a abordagem e localizaram quatro buchas de maconha. Bem próximo a este local, uma sacola que estava enterrada foi localizada com mais 76 buchas de maconha, outras buchas maiores e um tablete grande pesando cerca de 500 gramas.

Em conversa com J.M.O.C., foi relatado de que a droga era de T.DL. e que ele apenas fazia o trabalho de venda.

Na residência do autor T.D.L., situada em frente ao citado lote, foi encontrada uma bucha de maconha, uma balança digital, um revólver calibre 32, munição e dinheiro.

Diante dos fatos, os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo material apreendido.