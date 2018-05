PM apreende material utilizado em “Jogo do Bicho” em Araxá

Na tarde de ontem (16), durante patrulhamento pela av. Vereador João Sena, Centro, a Polícia Militar compareceu em um bar em que estaria ocorrendo “Jogo do Bicho”. Durante buscas no local, foram encontrados vários cupons preenchidos de datas diversas, onde foi arrecadada certa quantia em dinheiro que seria recolhida para o jogo das 18h.

Ainda foram apreendidos blocos não utilizados para a prática do “Jogo do Bicho” e certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o funcionário do estabelecimento foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.