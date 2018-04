PM apreende veículo clonado no Max Neumann

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Militar compareceu em uma residência na rua Ubaldina Ferreira Mendes, bairro Max Neumann, local em que foi encontrado um veículo Fiat/Strada, cor prata, placa PVC-4542, emplacado na cidade de Betim.

Após verificar a documentação e o veículo, ficou constatado que o chassi marcado no carro era diferente do que estava no documento apresentado pelo autor V.A.R. (29 anos). Devido adulteração encontrada, foi realizado contato com a Polícia Militar da cidade de Betim. Os militares de Betim verificaram que o verdadeiro carro estava na garagem da vítima, com chassi de acordo com a documentação.

De acordo com a PM, os documentos apresentados pelo autor tinham características de falsidade, tratando-se de veículo clonado.

Diante do exposto, o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os documentos apreendidos para as devidas providências.