PM flagra tráfico de drogas com auxilio da Central de Videomonitoramento

A Polícia Militar prendeu duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas neste sábado (29). A abordagem foi feita após comunicação da Central de Videomonitoramento.

Uma equipe de serviço foi até a rua Tio Aníbal, Vila Silvéria, local em que os autores foram abordados. Eles tentaram dispensar algo no chão, mas os policiais fizeram a apreensão de dois papelotes de cocaína, dinheiro e celulares.

Os policiais foram até as residências dos autores. Em uma das casas, a PM localizou mais três papelotes de cocaína e um pote com um pó branco com composição ainda desconhecida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e apreensão aos abordados. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil pelo por tráfico de drogas.