PM localiza cocaína e prende dois autores por envolvimento com o tráfico

Na madrugada de ontem (8), A Polícia Militar, durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, deparou com os autores H.H.R. (22 anos) e W.J.S. (23 anos) em atitude suspeita.

Os dois foram abordados e apresentaram estar nervosos. Além disso, foi constatada passagens por tráfico de drogas para um dos autores.

Com o apoio da guarnição Rocca, foi localizado na residência de H.H.R um papelote de cocaína e mais cinco papelotes da mesma substância dentro do guarda-roupas do autor.

Os autores, juntamente com o material apreendido, foram apresentados na delegacia para demais providências.