PM prende assaltantes e recupera pertences roubados em bar

A Polícia Militar prendeu três autores de um assalto a um bar. O crime ocorreu na noite de ontem (23) na rua Uberaba, Centro. Com as informações repassadas aos policiais, foram iniciados rastreamentos e os suspeitos abordados.

Eles foram identificados como C.M. (20 anos), W.S.S. (29 anos) e um adolescente de 17 anos. Os envolvidos estavam correndo e jogaram uma touca, um revólver calibre 32 e um telefone celular de uma das vítimas do roubo por cima de um muro.

Os autores foram presos, sendo localizado com o adolescente, certa quantia em dinheiro, de propriedade de uma das vítimas. O autor C.M. relatou que, juntamente com o adolescente, chegou ao bar com o rosto coberto e anunciou o assalto. Eles roubaram vários pertences de três vítimas e fugiram com o terceiro autor.

Próximo do local onde tentaram se esconder, a Polícia Militar localizou as vestimentas utilizadas na ação. Na residência de C.M. foi apreendido um facão, similar ao usado em assalto em uma mercearia em data passada. As vítimas reconheceram as vestimentas, os autores e o menor infrator, além da arma utilizada.

Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, sendo o adolescente acompanhado pelo pai, para demais providências.