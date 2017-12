PM prende autor por porte de arma branca no Centro

Na madrugada de ontem (12), a Polícia Militar foi solicitada pela equipe da Central de Videomonitoramento e compareceu à rua Costa Senna, no Centro. No local, os militares abordaram um homem S.F. (47 anos).

Ao proceder buscas na mochila do suspeito, a PM localizou uma faca de aproximadamente 30 centímetros de lâmina. Momento antes, o autor estava discutindo com sua ex-companheira, sendo verificado que ele estava com a mão dentro da mochila. Diante dos fatos, o autor foi preso por porte de arma branca e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.