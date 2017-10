PM prende autores por envolvimento com o tráfico de drogas no São Geraldo

Na noite de ontem (3), a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um menor por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Geraldo. Durante patrulhamento pela praça Antenor Afonso, os militares perceberam F.L.O.C. (30 anos) em atitude suspeita juntamente com um adolescente.

Na abordagem, os policiais localizaram um papelote contendo duas pedras de crack, além de certa quantia em dinheiro. Diante do exposto, o menor infrator foi apreendido e o autor preso em flagrante delito. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.