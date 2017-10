PM prende casal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na av. Imbiara

Na madrugada de sábado (14), por volta de 1h, a Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pela avenida Imbiara e percebeu um casal em atitude suspeita. Os militares notaram um veículo Ford Escort com dois ocupantes. Os autores perceberam que seriam abordados e tentaram fugir, mas foram parados na rua Maria Olésia de Sá.

Dentro do veículo estava o condutor L.H.S. (24 anos) e a esposa L.C.D. (21 anos). Foi realizada busca no interior do carro e encontrada uma pequena quantidade de maconha esfarinhada em cima do banco da passageira.

Os militares também apreenderam cinco pedras de crack e R$ 40 com os suspeitos. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao casal, sendo os materiais apreendidos e o veículo removido.