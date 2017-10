Na noite de ontem (10), por volta de 21h, o sistema de videomonitoramento do município captou imagens de um frentista M.M.P. (24 anos), fazendo uso de substância entorpecente na companhia do colega I.A.F.G. (23 anos), no pátio de um posto de combustíveis.

A Polícia Militar compareceu ao local, sendo procedida abordagem policial e encontrada uma bucha de maconha no caixa de dinheiro do posto de combustível. Ambos os autores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para providências.