PM prende dois suspeitos de tráfico no bairro Pedra Azul

Na noite de ontem (2), durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Baltazar José Alves, bairro Pedra Azul, dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas.

Os militares visualizaram dois homens que notaram a presença da viatura e saíram cada um para um lado. O autor M.M.M.V. (43 anos) dispensou algo no chão e tentou fugir. Porém, ele foi abordado e a PM localizou várias sacolinhas com três pedras de crack de tamanho maior que o usualmente comercializado. De acordo com a PM, se as pedras fossem fracionadas, renderiam mais de 15 pedras do tamanho utilizado para o comércio.

O outro autor também foi abordado e identificado como L.F.J. (36 anos). Ele é conhecido no meio policial por tráfico de drogas.

Com o suspeito, a PM encontrou mais uma pedra de crack que renderia sete pedras caso fracionada. Diante do exposto, os envolvidos foram presos e a droga encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.