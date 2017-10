PM prende foragido da Justiça que estava fazendo uso de drogas

Na madrugada de ontem (16), durante patrulhamento pela Avenida Antônio Maia Rios, bairro Alvorada em Araxá, local frequentado constantemente por usuários de drogas, a Polícia Militar visualizou o autor S.L.P. (25 anos), o qual estava fazendo uso de crack.

Ao ser determinado que se posicionasse para ser abordado, o autor passou a questionar a ação policial, demonstrando um comportamento exaltado decorrente do efeito do entorpecente e tentando evadir do local.

Ao proceder pesquisa de seus dados cadastrais, foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Diante das circunstâncias, o autor foi preso e conduzido para a delegacia para as devidas providências.