PM prende homem com munição após briga com a mulher

Na noite de ontem (3), segundo denúncia feita à Polícia Militar, estaria ocorrendo uma agressão mutua entre um casal, onde o marido estaria com uma arma de fogo. No local, a PM deparou apenas com a envolvida, que estava com visíveis sintomas de embriagues, alegando que seu marido teria se deslocado para a residência de um amigo.

O indivíduo foi localizado no local citado pela mulher, sendo localizadas cinco munições intactas de calibre 32 com ele. De acordo com a PM, o autor assumiu a propriedade do material.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.