PM prende homem que estava cultivando maconha no Pão de Açúcar

Na noite de ontem (31), a Polícia Militar recebeu o contato de que havia uma pessoa cultivando maconha no quintal de casa no bairro Pão de Açúcar.

De posse das informações, a guarnição deslocou até o local. Por cima do muro foi possível ver o pé de maconha de aproximadamente um metro de altura, plantado em um canteiro de verduras.

Após contato com o proprietário da residência, ele confirmou que estaria cultivando o pé de maconha no quintal. Dentro do guarda-roupas do suspeito havia mais oito porções de maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o autor R.H.S. (33 anos), foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.