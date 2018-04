Na tarde de ontem (23), a Polícia Militar compareceu ao albergue municipal em Araxá onde foi localizado um autor com mandado de prisão. No local, os militares depararam com L.S.F. (26 anos). Após consulta em sistema informatizado ficou constatado haver em seu desfavor um mandado de prisão do Tribunal de Justiça do estado do Paraná.

O boletim de ocorrência foi registrado e o autor conduzido à Delegacia de Polícia para devidas providências.