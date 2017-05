Na madrugada desta quarta-feira (3), a Polícia Militar abordou dois suspeitos no Terminal Rodoviário. Com os autores, os militares localizaram certa quantia de maconha dentro de recipientes plásticos, além de papéis de seda. Os materiais estavam dentro da bolsa que eles guardavam as bagagens.

Os suspeitos estavam aguardando um ônibus para a cidade de Sete Lagoas. Eles foram presos e qualificados como A.C.L. (19 anos) e J.C.V.S. (22 anos).