PM prende suspeito com drogas e apreende materiais de procedência duvidosa

Na noite de ontem (17), durante patrulhamento pela rua Aladir Batista Alves, bairro Urciano Lemos, a Polícia Militar deparou com o W.R.S. (24 anos) em atitude suspeita.

Ao ser dada a ordem para que se posicionasse para busca pessoal, ele jogou no chão um saquinho plástico contendo 11 pedras de crack. Na residência do autor foi localizada uma pedra de crack que, se dividida no tamanho usualmente comercializado, renderia aproximadamente mais quinze pedras.

Ainda no quarto dele havia uma TV marca LG de 52 polegadas, a qual o autor não possui a nota fiscal e entrou em contradição quanto a procedência do aparelho, que foi apreendido. Os militares também apreenderam uma réplica de arma de fogo.

Segundo a PM, o autor é bastante conhecido no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas e roubos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, o qual foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.