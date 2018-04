PM prende suspeito de envolvimento com o tráfico no Boa Vista

Nesta quinta-feira (5), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Anísio Simões Borges, Boa Vista, onde segundo denúncia, estaria ocorrendo tráfico de drogas.

No local, a Polícia Militar deparou com sete pessoas em frente à referida residência, sendo um deles o autor M.R.F. (25 anos), morador do local.

Na casa dele foi localizada uma bucha de maconha, além um pote pequeno com uma substância em pó na cor branca, com aparência de ácido bórico. Diante do exposto, foi registrado o boletim de ocorrência.

O autor foi preso e o material apreendido. Os militares encaminharam o jovem à Delegacia de Polícia para as devidas providências.