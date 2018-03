PM prende suspeito de roubo em Araxá

A Polícia Militar prendeu o suspeito de um furto na rua Presidente Olegário Maciel. O crime foi nesta quinta-feira (22) em um estabelecimento comercial. Militares que faziam rastreamentos receberam informações que dois autores fugiram em uma motoneta.

Em uma ação rápida da Polícia Militar, o veículo foi localizado no bairro Max Neumann, local em que mora a namorada de um dos dois suspeitos do roubo, M.J.S. (22 anos).

No bairro também foi localizado um capacete idêntico ao utilizado pelo autor que fugiu na garupa da moto. Durante diálogo com a namorada do autor, ele relatou ter participado do crime e foi preso. A motoneta estava com sem o licenciamento e foi apreendida.

A Polícia Militar ainda realiza rastreamentos para tentar localizar o outro autor.