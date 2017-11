PM prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Alvorada

Na madrugada de ontem (21), a Polícia Militar realizou patrulhamento pela avenida Antônio Maia Rios, bairro Alvorada, local em que prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas.

A região é conhecida pela permanência assídua de indivíduos envolvidos no tráfico e uso de drogas, bem como de vários outros delitos. Os militares abordaram algumas pessoas que estavam sentadas em frente à um estabelecimento comercial. Com o autor J.C.B.S.J. (26 anos), a PM encontrou um saquinho plástico contendo oito pedras de crack, as quais estavam embaladas em papel alumínio prontas para serem comercializadas. Outra pedra de tamanho maior também foi apreendida.