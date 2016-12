PM procura autor de furto no Urciano Lemos

Nesta quarta-feira (21), a Polícia Militar foi solicitada na avenida Washington Barcelos, bairro Urciano Lemos, onde ocorreu um furto.

No local a vitima de 30 anos, relatou que é funcionária de um supermercado. Quando ela chegou para trabalhar, deixou seu aparelho celular em cima do caixa eletrônico por 10 minutos, mas ao retornar o aparelho (Samsumg J5) já não estava mais no local.

As câmeras de vigilâncias flagraram a ação do autor e as imagens vão ajudar a polícia no trabalho de identificação do criminoso.