PM registra roubo no bairro Max Neumann

Na madrugada de ontem (26), a Polícia Militar foi solicitada na rua Doutor Bernardino Ladeira, bairro Max Neumann, local em registrou um roubo.

Os policiais encontraram uma mulher caída e com sangramento no pescoço. Ela disse que havia sido vítima de um roubo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava prestando os primeiros socorros à vítima. A mulher estava com cortes no pescoço e no maxilar. Ela foi levada para o Pronto Atendimento Municipal.

A vítima disse que retornava de um bar quando foi abordada por três homens. Um deles estava com um pedaço de garrafa de vidro. A vítima foi agredida e teve todos seus documentos pessoais levados, assim como um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

A Polícia Militar segue rastreamentos no intuito de localizar e prender os autores.