PM registra tentativa de homicídio em frente ao Tiro de Guerra

No domingo (2), por volta das 16h, a PM compareceu à rua Luiz Vale Teixeira, no bairro Ana Antônia, onde um militar a paisana abordou e dominou um homem armado em frente ao Tiro de Guerra.

No local, a vítima de 30 anos relatou que o autor portava uma arma calibre 32 e a ameaçou de morte, dizendo que iria acionar o gatilho, e que a arma teria falhado no momento do acionamento.

Diante dos fatos, o autor L.C.B., 27 anos, foi preso em flagrante por homicídio tentado e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.