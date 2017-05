PMA e Deputado Bosco solicitam segurança e limpeza do Complexo do Barreiro à Codemig

O prefeito Aracely de Paula, o deputado Bosco e o proprietário da Rede Tauá de Hotéis, ex-deputado João Pinto Ribeiro, estiveram na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) para solicitar a implantação de seguranças e a limpeza do Complexo Hidromineral do Barreiro. A comitiva se reuniu com o presidente Marco Antônio Castello Branco para tratar sobre o descaso da estatal com a área e com as demandas de Araxá. Uma parceria para a solução do problema onde está instalado um dos principais patrimônios arquitetônico e turístico de Minas Gerais, o Grande Hotel do Barreiro, foi apresentado pelo município.

O prefeito destaca que a Codemig, mais uma vez, foi cobrada pela responsabilidade que deveria ter com o Complexo do Barreiro. “O presidente do Grupo Tauá, ameaçou deixar Araxá devido ao descaso da companhia com a limpeza e segurança da área entorno do Grande Hotel de Araxá. Para evitar que isso ocorra, nos propusemos fazer uma parceira dentro da legalidade e da possibilidade para melhorar toda a área que circunda o Complexo do Barreiro. Mas chamamos a Codemig, mais uma vez, a sua responsabilidade. ”

O prefeito destaca que Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais tem demostrado desinteresse com as demandas de Araxá. “Tivemos uma reunião com diretores e o presidente da Codemig que, em certos momentos, chegou a ser acirrada. Porém, mostramos que quem explora as nossas riquezas deve considerar também as nossas dificuldades. Isto foi dito ao presidente Marco Antônio Castello Branco que por sinal é uma pessoa de acesso muito difícil. Mas, ao lado do deputado Bosco e do empresário João Pinto Ribeiro, nós o fizemos ver que ele tem responsabilidade sim e continuaremos a trabalhar no sentido de buscar os recursos necessários junto a companhia”, revela Aracely.

Segundo o prefeito, outros assuntos foram tratados na estatal, como por exemplo, a aquisição do prédio que abriga o Museu Dona Beja. “Comuniquei ao presidente da Codemig que a Prefeitura de Araxá é agora proprietária do Museu Dona Beja e que estamos viabilizando a restauração do mesmo via Lei Rouanet.”