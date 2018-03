PMA realiza recuperação de pontes e estradas vicinais

A Prefeitura de Araxá continua com o trabalho preventivo de recuperação de pontes e estradas vicinais. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e seguem um extenso cronograma para 2018. O objetivo é melhorar as condições de fluxo de veículos para facilitar o escoamento da produção e trânsito dos produtores rurais.

Nesta semana, a estrada da Avon, que interliga Araxá ao Itaipu e ao povoado de Ibitimirim, começou a ser recuperada com serviços de limpeza e encascalhamento. As estradas de acesso ao Distrito da Argenita e da Antinha também já foram recuperadas.

No inicio do ano, a administração municipal realizou a recuperação total de pontes localizadas na Estrada Garimpo do Ouro (Estrada Araxá / MG – Franca / SP) e na Estrada da Argenita (pontes de acesso a Fazenda Pirapitinga – Córrego do Salto e Córrego dos Bálsamos).