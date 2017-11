PMA recupera estradas vicinais, mata-burros e pontes de acesso à zona rural

A Prefeitura Municipal está realizando a recuperação de estradas vicinais, mata-burros e pontes visando facilitar o trabalho do homem do campo e o escoamento das safras.

O trabalho começou a ser intensificado no início do ano com serviços de manutenção e continuam, a exemplo a estrada sentido a Tragédia, e da via de acesso à Escola Municipal Padre Inácio, situada em frente ao Posto Miguelinho, na região do Tamanduá, no último mês. Ações foram pontuadas como importantes pelo secretário Alexandre Carneiro de Paula, que explica como é realizada essa manutenção ou recuperação nas estradas vicinais.

“A partir de quarta-feira (25) estaremos fazendo esse trabalho na estrada da Antinha. Aonde constatamos a localidade com pouco cascalho, buscamos mais material e colocamos na estrada. Se a estrada tiver muito cascalho, ele é espalhado pela Patrol para não deixar a água correr na estrada. Com isso, vamos evitar aquela encravação que tinha anteriormente nas estradas vicinais. Tivemos que arrastar somente um caminhão que ficou preso de 2016 para cá. Estamos atendendo bem o produtor rural e queremos atendê-lo ainda melhor com o reforço previsto na aquisição de maquinário, estamos aguardando a chegada de mais duas máquinas novas que muito contribuição para prestarmos serviço de qualidade aos nossos produtores rurais. Outra máquina nossa se encontra em recuperação na oficina e, quando estiver pronta, teremos quatro equipamentos disponíveis”, informa o secretário.

Alexandre revela que o trabalho de recuperação ou manutenção desses dispositivos rurais se expande para os mata-burros e pontes. Ao todo, foram seis pontes e mais de sessenta mata-burros recuperados ou construídos em setores pontos importantes, estradas do Morro da Mesa, da Argenita, da região do Garimpo de Ouro, do Itaipu e do Tamanduá. Foram reformadas ainda mais oito pontes, dos Córregos do Bálsamo e do Sal e construção de duas pontes novas para atender aos produtores da região do Córrego Fundo e Córrego Sobradinho, com acesso pelo Mourão Rachado. “Temos tido muito apoio da Administração Municipal sempre que buscamos atender as demandas do produtores”, garante o secretário.