PMA segue com desapropriações de moradias da Rua Uberaba

A Administração Municipal avançou no projeto de instalação do primeiro dos três viadutos previstos para serem construídos em Araxá. A segunda etapa do processo de desapropriação de mais 10 moradias da Rua Uberaba foi concluída na última semana. Com isso, fica liberada a construção do elevado que passa por cima da Avenida João Paulo II. O objetivo é desobstruir o trânsito que nos horários de pico, registra uma grande movimentação de veículos.

Uma comissão foi formada pelo Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, pelo superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Ricardo Manoel de Oliveira, e pelo assessor jurídico, da Procuradoria Geral do Município, Antônio Carlos Gonçalves, para garantir a tranquilidade das negociações. Na primeira etapa, 11 imóveis foram desapropriados, totalizando 21 desapropriações.

O secretário Geraldo Lima Júnior reitera que os membros da comissão foram muito bem recebidos pelos moradores. “Todos tivemos um trabalho exaustivo na explicação do conceito da desapropriação e atendemos de forma individualizada cada proprietário. Agora, vamos iniciar a fase de acerto de documentação para que a Prefeitura tenha condições legais de iniciar os pagamentos”, explica.

De acordo com prefeito Aracely, as tratativas com os antigos moradores foram iniciadas a partir do momento em que um decreto assinado por ele e publicado no Diário Oficial do Município (DOMA) considerou as moradias como de interesse público. “Fizemos tudo que determina a lei, com a realização de três avaliações e a comissão negociou com os proprietários. Houve uma ou outra resistência o que é muito natural, mas chegamos a um bom termo como está sendo feito em todas as desapropriações da Prefeitura”, destaca.

Em prol de uma maior mobilidade urbana no cruzamento da Avenida João Paulo II com a Rua Uberaba, Aracely anunciou alterações no projeto que contempla a construção do viaduto no local. “Essas desapropriações concluídas trarão uma grande comodidade para a cidade. Estamos modificando o projeto original jogando ele no eixo da Rua Uberaba até subir o bairro Alvorada, portanto, dando uma maior fluidez para o grande trânsito que temos ali”, explica o prefeito.

Próximo passo

O prefeito revelou que a Administração Municipal vai trabalhar pela rápida conclusão do projeto para que a implantação do viaduto seja licitada. “Sempre acreditamos no bom senso e no sentimento público da população que entende a nossa ação como benéfica para todos. A partir do momento que você provoca essa mobilidade urbana, ela contempla todo mundo, todos os interesses, principalmente no social. Ficam os nossos agradecimentos para os moradores e a certeza que os compromissos assumidos pela prefeitura serão religiosamente cumpridos”.