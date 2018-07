PMA vai reativar Centro Esportivo Nadyr Barcelos (Buracanã)

O Centro Esportivo Nadyr Barcelos (Buracanã) voltará a ser utilizado pela comunidade. Há mais de dois anos, o espaço está desativado e a Administração Municipal tem buscado parcerias para implantar atividades no local. A prefeitura de Araxá através da Secretaria de Esportes vai ceder o espaço para o Trianon Esporte Clube.

“Desde o início do mandato buscamos alternativas para movimentar o local que é muito bonito. A estrutura é maravilhosa, assim que iniciarmos as atividades, a população vai se envolver”, ressalta.

Adolfo informa que será elaborado um documento para a cessão do espaço. O Centro Esportivo conta com quadras de futebol, campo society e uma academia ao ar livre, será instalada.

De acordo com o secretário, a prefeitura vai dar continuidade ao trabalho que já faz no local, que é a limpeza, poda de gramado, fornecimento de energia elétrica e água. A oferta de atividades ficará sob a coordenação do Trianon. Antes de iniciar os atendimentos, a prefeitura e o clube vão se reunir com os moradores para informar sobre a destinação da área.

“A diretoria do Trianon desenvolve brilhantes ações sociais no bairro Mangabeiras atendendo jovens de várias regiões da cidade. Queremos que esse trabalho maravilhoso seja implantado no Buracanã”, acrescenta.

O presidente do Trianon, Leonardo dos Reis da Silva, explica que em parceria com a prefeitura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estão na expectativa de desenvolver os trabalhos que fazem no bairro Mangabeiras. Na escolinha de futebol, atendem 168 meninos e meninas de 7 a 17 anos com aulas de futebol, reforço escolar, atendimento psicológico e assistência social. Também oferecem lanche, uniforme e transporte, de segunda a sábado.

Leonardo adianta que no Buracanã vão ampliar os atendimentos. Terão academia e estão buscando parceria com professores de zumba e ginástica para atender a comunidade. “O desejo do prefeito Aracely é reativar o funcionamento o mais rápido possível. É uma área bonita, um lugar que precisa ter uma destinação e faremos a nossa parte que é cuidar e trabalhar pelo bem estar de todo o pessoal da região. Queremos manter o complexo em funcionamento”, afirma.

O prefeito Aracely de Paula revelou que outro espaço que a Administração Municipal vai investir é a Praça da Juventude, que fica no bairro Urciano Lemos, no setor norte. “Esses Centros Esportivos servem como ponto de apoio para a educação, o esporte e o lazer. Queremos que a população desfrute desses locais, incentivaremos o uso pelas famílias de todas as regiões da cidade”, destaca.