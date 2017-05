Polícia Civil apreende carro envolvido em acidente que amputou perna de motociclista

A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta feira (3), um veículo Renault Logan envolvido em um acidente de trânsito no último dia 14 de março. Dois motociclistas citados pela polícia por suas iniciais C e W, estavam em um bar, no bairro Pedra Azul, quando discutiram com o taxista A.F.S.

Em virtude disso, o taxista foi até seu carro para buscar uma arma de fogo, momento em que W e C saíram do local em suas motocicletas.

Segundo consta, os motociclistas foram perseguidos pelo taxista, o qual ocupava o automóvel Renault Logan. Ao chegarem à avenida Waldomira Lemos Guimarães, próximo ao número 956, o taxista manobrou e atingiu seu veículo contra as motocicletas ocupadas por C e W. O carro ainda passou sobre a perna de W.

O veículo foi localizado em uma oficina no bairro Fertiza e rebocado para o pátio credenciado.

Foi instaurado inquérito policial para apurar o ocorrido. De acordo com o delegado responsável, Renato de Alcino, existem elementos que indicam que o investigado agiu de forma acintosa.

Participam das investigações os policiais civis Nelson, Fábio, Giovanni e Érica.