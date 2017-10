Polícia Civil apreende mais de 10 quilos de maconha e 500 gramas de crack

Foto: Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil realizou a apreensão de 10 quilos e 300 gramas de maconha e 500 gramas de crack na noite de ontem (30). A droga estava com uma jovem de 19 anos e duas adolescentes de 17 anos. Os entorpecentes vieram de Patos de Minas em um ônibus de transporte intermunicipal. A abordagem policial foi feita quando as autoras estavam dentro de um táxi com a droga.

A quantidade de crack renderia cerca de 15.000 mil pedras do tamanho usualmente comercializado.

A operação foi coordenada pelo chefe do 5º Departamento de Polícia Civil de Uberaba, delegado Hely Andrade, com o apoio do delegado regional Francisco Gouvêa. As investigações foram realizadas pelo delegado Luis Tortamano, juntamente com uma equipe de investigadores de Uberaba. O trabalho foi em conjunto com 2ª Delegacia Regional de Araxá, chefiada pelo delegado Vitor Hugo Heisler com a participação do delegado Vinicius Ramalho, inspetor Paulo Verçosa, escrivão Alisson e uma equipe de investigadores.