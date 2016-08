Polícia Civil, CBMM e Consep lançam projeto com ações direcionadas para o trânsito em Araxá

Foto: Polícia Civil / Willian Tardelli

A Polícia Civil de Minas Gerais lançou o projeto Todos por um Trânsito Melhor em Araxá, nesta quinta-feira (18), no sentido de melhorar o atendimento a proprietários de veículos, candidatos à obtenção de carteira de habilitação, condutores e desenvolvimento de ações educativas e preventivas de trânsito.

Seis colaboradores foram contratados via processo seletivo para apoio com atendimento e produção na Delegacia de Trânsito de Araxá. O projeto conta com a parceria da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep).

O lançamento contou com as presenças do delegado regional Cézar Felipe Colombari da Silva, do delegado de Trânsito, Renato de Alcino Vieira (idealizador do projeto), do diretor administrativo da CBMM, Antonio Gilberto Ribeiro de Castro, do presidente do Consep, Sérgio Luiz Azevedo, e demais participantes.

Uma equipe já foi designada para a preparação do Concurso Motorista Padrão Minas Gerais – 1ª Edição Araxá. “Esse concurso visa valorizar motoristas profissionais que se destacam no desempenho da profissão”, afirma Renato Vieira.

Os delegados levaram os apoiadores para uma visita à sede da Delegacia de Trânsito para conhecer as instalações e a equipe contratada.

Antônio Gilberto destacou a importância do projeto por meio de uma instituição como a Polícia Civil que desempenha um bom serviço à população.

Sérgio Azevedo reiterou a presença do Consep no apoio das contratações da mão de obra e gerenciamento de recursos.

De acordo com a Polícia Civil, as ações relacionadas à Delegacia de Trânsito de Araxá serão divulgadas como a disponibilização de totem de autoatendimento, alterações no horário de funcionamento, com atendimentos previstos também no horário de almoço e projeto de destruição de sucatas.