Policia Civil, com apoio da Polícia Militar, prende autor de assalto a casa paroquial em Araxá

A Policia Civil de Minas Gerais em parceria com a Policia Militar, juntamente com o Poder Judiciário (e Assessoria) e Ministério Público de Araxá, após várias diligências e confrontos de informações, conseguiu identificar uma associação criminosa que vinha praticando roubos na cidade.

Os dois casos que foram apurados nesta data, se tratam do assalto a mão armada ocorrido a uma casa paroquial, ocorrido no dia 11 de agosto, onde na ocasião, indivíduos usando máscaras, fizeram de reféns dois padres com idades de 43 e 47 anos e uma funcionária, no bairro Boa Vista em Araxá. Em seguida fugiram levando vários pertences das vítimas e um veículo. O segundo caso ocorreu na manhã do dia 16 de agosto, na avenida Ananias Teixeira Junior, no bairro Alvorada, onde na ocasião indivíduos armados, abordaram e renderam uma mulher de 66 anos de idade, que saia de sua residência, por volta de 5h30, levando a mesma para o interior da residência, amarrando-a e, em seguida, roubaram vários objetos, a quantia de R$ 2.800,00 reais em dinheiro e um veículo Eco Sport.

Em ambos os casos os indivíduos estavam com os rostos encobertos, tendo modus operandis semelhantes. Com bases em informações, a Policia Civil em conjunto com a Policia Militar, iniciou as diligências no intuito de localizar e prender os autores dos crimes, bem como recuperar os bens subtraídos. E, nesta quinta-feira, 19, as Polícias, após diligências, conseguiram prender em Araxá, um dos autores identificado como sendo João Paulo Almeida de Oliveira, de 19 anos. Também foi identificado Leandro Santos da Silva, de 31 anos, que se encontra foragido.

Os Policiais Civis também localizaram e apreenderam um revolver calibre .32 e um simulacro de pistola, que segundo o autor João Paulo, teria sido usado em ambos os assaltos. Foram também recuperados pelas Policias vários objetos, como joias, televisores, aparelhos eletrônicos, molinetes, câmera fotográfica, os dois veículos levados, dentre outros pertences. O autor João Paulo se encontra detido, com prisão preventiva decretada pela Justiça Criminal em Araxá. Leandro está com prisão preventiva também decretada e as Polícias estão diligenciando para prendê-lo.